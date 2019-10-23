عاجل.. أزمة كبرى في النادي الأهلي المصري

تلوح في الأفق بوادر أزمة داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، خاصة بعد نشوب خلاف حاد بين السويسري رينيه فايلر المدير الفني وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي المصري، خلال الساعات الماضية.

وتحدث مصدر داخل مجلس إدارة النادي الأهلي لإحدى الصحف المصرية، عن أزمة الطرفين داخل الفريق ومدى تأثير على لاعبو الفريق بالمران.

وأكد المصدر، أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي، سلك أولى خطوات التصعيد ضد رينيه فايلر، بعدما اشتكى للكابتن المصري محمود الخطيب رئيس النادي، تصرفات المدير الفني واستياءه الشديد ضد فايلر بسبب معاملته السيئة أمام اللاعبين واستشهد بواقعتين قد حدثوا الفترة الأخيرة.

وأوضح المصدر، أن عبدالحفيظ أكد لرئيس النادي، أن فايلر طرده من غرفة المحاضرات الفنية مرتين أثناء منح المدرب بعض التعليمات قبل انطلاق التدريبات، الأمر الذي أثار غضبه مطالبا برد إعتباره.

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على جانب أخر اتفق مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، على خوض معسكر خارجي خلال فترة توقف الدوري.

ونجحت إدارة الأهلي في الاتفاق مع إحدى شركات التسويق، على تحضير معسكر بالعاصمة الإماراتية دبي لمدة أسبوع، على أن يتخلله مباراتين وديتين.

كما حصلت الشركة المسوقة على موافقة من نادى العين الإماراتي، لخوض مبارة ودية أمام الأهلي، على أن يتحدد الطرف الثانى في المباراة الثانية خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يعقد الجهاز الفنى اجتماعا خلال الساعات القليلة القادمة من أجل حسم كافة الأمور المتعلقة بالمعسكر المغلق وكذلك برنامج التدريب.