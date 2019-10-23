متولي يجدد التزام الدولة بتنفيذ مصفوفةحوافز المغتربين

الخليج 365 : جدد السفير عصام متولي الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانين بالخارج التزام الدولة بتنفيذ مصفوفة حوافز المغتربين لإسهامها المباشر في نهضة واستقرار الاقتصاد الوطني وتحقيقها لرغبات وتطلعات شريحة السودانيين العاملين بالخارج، مبينا أن برنامج نقل المعرفة عبر المغتربين والذي يرعاه جهاز المغتربين بالشراكة مع الخبراء والعلماء والكفاءات السودانية بالخارج يعد من أكبر البرامج التنموية التي تشهدها المنطقة العربية والإفريقية. جاء ذلك لدى مخاطبته أعمال ملتقى التميز فى إدراه الأعمال والذي نظمته أكاديمية سوداتل للاتصالات بفندق السلام روتانا بالخرطوم. وعلى صعيد متصل أوضح متولي اهتمام جهاز المغتربين ببحوث ودراسات الهجرة والاقتصاد المهاجر عبر مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية بجهاز المغتربين ومتابعة قضايا وحقوق السودانيين بالخارج عبر الآلية الوطنية لحماية السودانين بالخارج، مشيدا بالدور الفاعل للدبلوماسية الشعبية التي يقوم بها السودانيون بالخارج في رسم الصورة المشرقة للسودان بالدول المضيفة. الجدير بالذكر أن جهاز المغتربين شارك في أعمال الملتقى بورقة استعرضت المناشط والمشروعات التي نفذها برنامج نقل المعرفة، قدمها الدكتور عثمان حسن عثمان مدير إدراة برنامج نقل المعرفة بجهاز المغتربين. المادة السابقة خبراء يعزون إرتفاع الدولار لهذا الاسباب.. المقالة القادمة صلاح أحمد آدم يعلن تشكيلة الهلال أمام الأهلي شندي

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