عاجل.. وزير الصناعة والتجارة يستقبل السفير السعودي

استقبل وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس مدنى، في مكتبه، اليوم ، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر. ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال اللقاء بحث التعاون الثنائى فى مجالات الصناعة والتجارة والاستثمارات ذات الاهتمام المشترك.

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