عاجل.. السيسي يصدر قرارين جديدين

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 545 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية المصري رقم 117 لسنة 2013 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة بدر"

ووفقاً للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، فقد تم إضافة 7 كليات جديدة إلى جامعة بدر بالقاهرة، تتضمن تخصصات نوعية فريدة وهي كلية الطب البشري وكلية الطب البيطري وكلية العلوم الصحية التطبيقية وكلية التكنولوجيا الحيوية وكلية الحقوق وكلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية . وكلية السياسة والعلاقات الدولية.

كما أصدر الرئيس المصري، القرار رقم 546 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا".

ووفقاً للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، تم إضافة كلية الطب البشري للجامعة، علي أن يكون بدء الدراسة بالكلية في موعد أقصاه شهر سبتمبر 2022 مقروناً بإنشاء المستشفي الجامعي وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية علي المنشآت وبرنامج التشغيل ، وإلا ألغي ترخيص إنشاء هذه الكلية.