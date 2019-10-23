عاجل.. تطورات جديدة في تظاهرات لبنان والاعتداء على المتظاهرين (التفاصيل الكاملة)

تعرض المتظاهرون في مدينة النبطية بلبنان، منذ قليل، إلى اعتداءات، وفقًا لما أفادت به فضائية "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل، منذ قليل.

كما أكدت الفضائية، غلق المصارف أبوابها في لبنان، غدا، على وقع الاحتجاجات، فضلًا عن استمرار قطع طرق في مختلف المحافظات اللبنانية، وأعلن المحتجون في بيروت تضامنهم مع نظيرهم في النبطية.

كانت أفادت فضائية "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، استمرار الاحتجاجات في مختلف المناطق اللبنانية، مشيرة إلى أن المحتجين في لبنان يطالبون بتغيير سياسي جذري.