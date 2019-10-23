عاجل.. الرئيس الإسرائيلي يكلف "جانتس" بتشكيل الحكومة بعد تراجع نتنياهو

كلف الرئيس الإسرائيلي، رئيس كتلة "أزرق أبيض" يني جانتس بتشكيل الحكومة.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه قرر التخلي عن جهوده لتشكيل حكومة جديدة بعد عدم تمكنه من تشكيل ائتلاف في أعقاب انتخابات برلمانية غير حاسمة.

وقال نتنياهو، الذي يتزعم حزب ليكود اليميني، إنه يعيد التفويض إلى الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين، ملقيا باللوم على منافسه رئيس حزب أزرق أبيض بيني غانتس لرفضه التفاوض على الشروط المقدمة له.

وبعد ذلك بقليل، أعلن ريفلين أنه سيكلف غانتس، المنتمي لتيار الوسط، لتشكيل الحكومة الجديدة.

من جهته، قال حزب أزرق أبيض في بيان "حان وقت العمل"، مضيفا "أزرق أبيض مصمم على تشكيل حكومة وحدة ليبرالية يقودها غانتس صوّت لها الشعب الإسرائيلي قبل شهر".

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وكان ريفلن كلف، في الـ25 من سبتمبر الماضي، رئيس الوزراء المنتهية ولايته نتانياهو، بتشكيل حكومة جديدة.

وكان أمام نتنياهو 28 يوما حتى يشكل حكومته الجديدة، مع إمكانية التمديد 14 يوما.

وأظهرت النتائج النهائية للانتخابات الأخيرة أن حزب الليكود الحاكم حصل على 32 مقعدا، متخلفا بمقعد واحد فقط عن حزب منافسه غانتس.

وعقب صدور نتائج الانتخابات، عرض نتانياهو تشكيل حكومة وحدة وطنية على غانتس، الجنرال السابق الذي برز هذا العام كوجه جديد ليتحدى نتانياهو.

لكن حزب غانتس رفض عرض نتانياهو، الذي هيمن على مدى السنوات العشر الماضية على السياسة الإسرائيلية بمفرده، ودون منافس فعلي.