عاجل.. التشكيل الرسمي لمواجهة أياكس ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

كشف فرانك لامبارد، المدير الفنى لفريق تشيلسي الإنجليزي، عن التشكيل الذى سيخوض به مواجهة مضيفه فريق أياكس الهولندى، التى تنطلق فى تمام السابعة إلا خمس دقائق من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دورى أبطال أوروبا.

ويتصدر أياكس جدول ترتيب المجموعة الثامنة، برصيد 6 نقاط، بعد تحقيقه فوزين، بينما يأتى تشيلسي فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، من فوز وهزيمة.

ويقود المهاجم الشاب إبراهام هجوم فريق البلوز فى مباراة الليلة، بجانب الثنائي هودسون أودى وويليان.

تشكيل تشيلسي

وجاء تشكيل تشيلسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيبا

الدفاع: ازبيليكويتا ، تومورى ، زوما ، ألونسو

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الوسط: كوفاسيتش ، جورجينيو ، مونت

الهجوم: ويليان ، إبراهام ، أودوى

تشكيل أياكس

ويدخل في المقابل أياكس بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: اونانا

الدفاع: فيلتمان ، ألفاريز ، تاليافيكو ، بليند

الوسط: مارتينيز ، فان دي بيك ، ديست

الهجوم: زياش ، بروميس ، تاديتش