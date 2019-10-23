عاجل.. الرئيس الأمريكي يكشف عن حدث في سوريا كان سيؤدي إلى نتائج كارثية

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب: "جمدنا تدخل عسكرى أخر فى سوريا كان سيؤدي إلى نتائج كارثية، وأن الجيش الأمريكى قد استنزف لدخوله فى حروب فى مناطق ما كان ينبغى أن يكون فيها".

وأضاف ترامب، خلال كلمته بشان سوريا: "نحن نبنى قواتنا العسكرية بطريقة لم نقوم بها من قبل بعد أن تم استنزافها، وجيشنا استنزف حيث قاتل فى مناطق فى العالم ما كان ينبغى أن نكون فيها".

وأوضح الرئيس الأمريكى قائلا: "عندما نرسل القوات العسكرية للقتال يجب أن نفعل ذلك فقط عندما تكون المصالح الأمريكية على المحك، ولدينا أهداف واضحة وخطة للنصر، وذلك ما يجب أن يتوفر لنا حيث لا أحد يستطيع أن يهزمنا".