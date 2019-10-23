مطالبات بتكوين مفوضية لإدارةالشأن البيئي

طالب العاملون بقطاع البيئة بتشكيل مفوضية قومية لإدارة شئون البيئة لاهميتها في التنمية المستدامة مع ضرورة النظر بعين الاعتبار للبيئة في الدستور القادم.

وقالت الاستاذة زينب صالحَ ممثل المجلس الأعلى للبيئة في مؤتمر صحفي عقد اليوم بجامعة الخرطوم حول( الوضع الراهن للبيئة في ظل الفترة الانتقالية) قالت إن وثيقة مهام الحكومة الانتقالية أكدت الالتزام بتحقيق رعاية اجتماعية مستدامة مع ضمان حماية البيئة وحق الأجيال وان الوثيقة الدستورية تنص علي العمل للمحافظة على بيئة نظيفة مع مراعاة التنوع الحيوي في البلاد ورعايته وتطويره بمايضمن حق الأجيال مشيرة إلى أن حكومة الثورة عليها الاهتمام بالشان البيئي مؤكدة تخوف العاملين من تدهور بيئي لايمكن تداركه في ظل تجاهل الحكومة لإدارة الشأن البيئي على مستوى هيكل الدولة مبينة أن المفوضية تحقق التجانس والتنسيق والتوازن بين الأجسام المتعددة والمختصة بالبيئة وتخلف النظرة الكلية لكافة قطاعات ومسارات الأنشطة البيئية وان السودان يواجخ تحديات بيئية جسيمة مما يستدعي تكوين جسم قومي لإدارة هذا الجانب مشيرة الى الاهتمام العالمي وان هناك ١٦٤دولة بالعالم فيها وزارات للبيئة وان عدد الوفيات التي تنجم من مخاطر البيئة يبلغ ١٢.٦مليَون شخص مبينة أن هناك تضارب في الاختصاصات المجالس الموجود حاليا.

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من جانبها قالت دكتورة مني عبدالحفيظ خبير بيئي ان الاهتمام بقطاع البيئة لابد أن يكون من الاولويات لأهميته وارتباطه بالمجتمع فهو امر جماهيري وثقافة مجتمعية داعية الى تضافر الجهود وتوحيد الرؤى مشيرة إلى العمل الاستثماري في قطاع البيئة الأمر الذي شكل استغلال وعدم مراعاة للجوانب الرقابية والبيئة الاخرى.

وعدد بروفيسور طارق الجمري تحديات البيئة في مناطق إنتاج البترول بجانب الأمراض التي تتفشى نتيجة للاهمال البيئي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)