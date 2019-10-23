إرتفاع سعر جرام الذهب بأسواق الخرطوم

سجل سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء ارتفاعاً طفيفاً ، حيث بلغ عيار 21 شراء للجرام (تركي وكويتي وبحريني وسعودي )3000جنيهاً مقارنة بسعر البيع الذي سجل للجرام 3500 جنيهاً. هذا بحسب ما أوردته (سونا) على لسان التاجر احمد عبد لله صاحب مجوهرات بالخرطوم ، وعزا التاجر ذلك لارتفاع الدولار، ونتوقع عودة الأسعار لطبيعتها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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