بالصور : في رد فعل لهزيمة المريخ بنيالا .. مانشيتات صحيفة هلالية تثير غضب كافة المتابعين

اثارت مانشيتات صحيفة “الأسياد” المحسوبة على نادي الهلال الخرطوم غضب واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد الهزيمة التي تلقاها نادي المريخ العاصمي أمام نادي حي الوادي نيالا بهدف نظيف عصر امس .

حيث أطلت الصحيفة اليوم بصورة وصفها أغلب رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمتابعين للساحة الرياضية بالهزيلة والمسيئة , حيث صدر المانشيت الرئيسي تحت عنوان “مشت تستعدل الامور .. رجعت بي خابور” مع إضافة صورة ل”خابور” .

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وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) قامت الصحيفة بوضع صورة نائب رئيس المجلس الانتقالي “حميدتي” في الصفحة الاولي واضافة مانشيت “اولاد الدعم السريع .. والمريخ صريع” , ولم تقف الصحيفة عند هذا الحد بل وصفت المريخ بنادي الانقاذ في كناية عن ان المريخ كان يدعم من قبل حكومة الانقاذ البائدة حيث كتبت “دلقان إنقاذي وسقط في الوادي” .

وكان نادي المريخ قد تعرض للخسارة أمام حي الوادي نيالا بهدف نظيف , حيث أحرز هدف اللقاء الوحيد لاعب الهلال العاصمي السابق أتير توماس في الدقيقة الـ”72″.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)