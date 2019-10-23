“الرشيد سعيد” يتسلم أوراق المفصولين من العمل بوزارة الثقافة

تطبيقاً لتوجيهات مجلس الوزراء وإعمالاً بمبدأ الإنصاف ورد الحقوق، شرع وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام الأستاذ الرشيد سعيد بمكتبه في إستلام أوراق المفصولين من العمل من منسوبي الوزارة وهيئاتها المختلفة منذ 30 يونيو 1989م، في إطار إلتزام الوزارة بأهداف الثورة وشعاراتها التي دعت لإنصاف المظلومين وتحقيقاً للعدالة.

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وقد دعا وزير وزارة الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح بحسب سونا – خلال اليومين الماضيين كل المفصولين من وزارته للاتصال بمكتب الوكيل الأول للوزارة لترتيب إعادتهم للعمل أو تسوية أوضاعهم بحسب ما يقتضيه القانون، وقال “إن ما تعرض له المفصولون من العمل تحت حكم الإنقاذ من ظلم بيّنْ يتطلب اتخاذ إجراءات تعويضية سريعة لرفع الظلم وإحقاقاً للحق” .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)