نيابة بحري تلقي القبض على عصابة قتلت مواطناً بمول الإحسان

التاريخ: 23-أكتوبر-2019 فى : حوادث 3 مشاهدة Advertisements أعلنت نيابة بحري عن القبض على العصابة المسلحة التي اقتحمت “مول الإحسان” وسرقت وقتلت أحد المواطنين، وتتكون العصابة المسلحة بحسب (اليوم التالي)من نظاميين اثنين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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