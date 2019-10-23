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استمرار الارتفاع في أسعار البصل

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 23-أكتوبر-2019

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استمرار الارتفاع في أسعار البصل

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كشف تجار البصل بالريف الشمالي بأمدرمان عن حدوث زيادة كبيرة في سعر جوال البصل بسبب الندرة، وقال مورد بصل بأمدرمان محمد حسن إن إردب البصل بلغ (10) آلاف جنيه أما سعر الجوال (5) آلاف جنيه بدلاً عن (3) آلاف جنيه.

وعزا التاجر بحسب (السوداني) سبب الارتفاع لارتفاع تكلفة الإنتاج من تقاوي وأسمدة ، وتوقع محمد دخول إنتاج موسم الخريف وطرحه بالأسواق ما يقلل من الزيادة الكبيرة التي تشهدها الأسواق حالياً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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