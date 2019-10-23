البترول الوطنية الكويتية تعين الخريف نائبا للرئيس التنفيذى

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية تعيين عاهد عبد الله الخريف نائبا للرئيس التنفيذى للشؤون الإدارية والتجارية اعتبارًا من اليوم الأربعاء، على أن يكون مسؤولا مباشرة أمام الرئيس التنفيذي.
وقال الناطق الرسمي للشركة عبدالله فهاد العجمي، في بيان، إن الخريف "يتمتع بخبرة واسعة وسجل مهنى ثرى فى مجال الإدارة يمتد لأكثر من 27 عاما شارك خلالها فى وضع الكثير من اللوائح الإدارية ولاسيما المتعلقة بالتعيين والترقيات وهو عضو فى لجنة الشراء بشركة البترول الوطنية".
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