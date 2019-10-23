عاجل.. ترامب يكشف ما أنفقته أمريكا على الحروب في الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده أنفقت 8 تريليون دولار على الحروب فى الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية دحرت عناصر التنظيم الإرهابى "داعش".

وأضاف ترامب، خلال كلمة له بشأن سوريا، قائلاً :"جمدنا تدخل عسكرى آخر فى سوريا كان سيؤدى إلى نتائج كارثية .. ندعو الدول الأوروبية لاستعادة أسرى داعش لمحاكمتهم فى بلادهم".