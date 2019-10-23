قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده أنفقت 8 تريليون دولار على الحروب فى الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية دحرت عناصر التنظيم الإرهابى "داعش".
وأضاف ترامب، خلال كلمة له بشأن سوريا، قائلاً :"جمدنا تدخل عسكرى آخر فى سوريا كان سيؤدى إلى نتائج كارثية .. ندعو الدول الأوروبية لاستعادة أسرى داعش لمحاكمتهم فى بلادهم".
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. ترامب يكشف ما أنفقته أمريكا على الحروب في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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