عائشة موسى تستقبل وفد منظمة كلنا قيم

أشادت عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذة عائشة موسى سعيد بمبادرة (كنداكة من أجل السلام) التي أطلقتها منظمة ( كلنا قيم). ورحبت لدى لقائها اليوم بالقصر الجمهوري وفد المنظمة بالخطوات التأسيسية للمبادرة، وأوضح عصام عمر إبراهيم عضو المنظمة المدير التنفيذي للمبادرة في تصريحات صحفية أن المبادرة تهدف إلى ترسيخ معاني السلام على مستوى الأفراد والمجتمع وصولا إلى سلام مستدام يمنع الحرب ويحقق التنمية مشيرا إلى الدور الرائد للنساء في صناعة وتحقيق السلام مبينا أن عضو مجلس السيادة الانتقالي وعدت بالمساهمة في دعم المبادرة حتى تحقق أهدافها ومراميها.

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