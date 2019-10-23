أعلنت تقارير صحفية عن مدة غياب ستيفانو سينسي، لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي عقب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.
وكشفت صحيفة "توتو سبورت"، أن سينسي، لاعب وسط إنتر ميلان، سيغيب عن المواجهات الثلاث المقبلة للفريق.
وكان من المقرر أن يعود سينسي للمشاركة مع إنتر أمام ساسولو، في الجولة الماضية من الدوري الإيطالي، بعد التعافي من إصابة في الفخذ، لكن الإصابة الجديدة التي تعرض لها في التدريبات، ستؤجل مشاركته في المباريات.
وأشارت الصحيفة إلى أن سينسي سيغيب عن مواجهة بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال، اليوم، وبارما وبريشيا في الدوري الإيطالي.
وقد يعود اللاعب أمام بولونيا في الكالتشيو، يوم 2 نوفمبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر تقارير: سينسي يغيب عن إنترميلان 3 مباريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.