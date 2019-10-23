البنوك تحول دفة بورصة السعودية نحو الصعود بختام التعاملات

صعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.19% رابحًا 14.62 نقطة ليغلق عند مستوى 7887.36 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.16% خاسرًا 46.19 نقطة ليغلق عند مستوى 3922.06 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 116.7 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 83 شركة، فيما تراجعت 82 شركة.

وارتفع 12 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.09%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.82%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.97%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.78%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.67%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.45%، فقطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.34%.

وجاء سهم "نماء للكيماويات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.40%، ثم شركة زين السعودية بنسبة 3.44%، ثم العالمية بنسبة 3.29%، فيما تصدر سهم "الخليجية العامة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.23% ثم أمانة للتأمين بنسبة 3.74%، ثم سبكيم العالمية بنسبة 2.82%.