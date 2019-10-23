تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت عند الإغلاق

تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت، لدى نهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى.
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.15% خاسرًا 8.47 نقطة ليغلق عند مستوى 5765.59 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.22% خاسرًا 13.59 نقطة ليغلق عند مستوى 6282.94 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.05% رابحًا 2.19 نقطة ليغلق عند مستوى 4757.25 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 200 مليون سهم بقيمة 28.6 مليون دينار كويتى عبر 6699 صفقة.
وتراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 0.46%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.41%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.14%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.08%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.17%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.72%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.51%.
وجاء سهم "شركة أجيال العقارية الترفيهية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 16.13%، تليه شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 13.89%، ثم شركة تصنيف وتحصيل الأموال بنسبة 9.80%، فيما تصدر سهم "شركة كامكو للاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.09% ثم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 8.72%، ثم شركة المعدات القابضة بنسبة 7.50%
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