أول مرة في حياتي أشوف لي مدرب (شنبو) أكتر من النجيلة!!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* في مدينة نيالا هنالك حي اسمه (سكر شتت) .

* ربما يكون هذا الاسم قد تغيَّر الآن ولكنه من الأحياء القديمة بالمدينة .

* والأحياء في نيالا تحمل أسماء فيها كثير من اللطافة.

* أحياء لها خصوصية ورمزية عالية.

* يعرفها أهل جنوب دارفور جيداً.

* أحياء نيالا منها : (شم النسيم، سكر شتت، الجير، خرطوم بالليل، تكساس، كوريا، دوماية، سد العالي) وغيرها الكثير من الأحياء ذات الأسماء الجميلة.

* وحي الوادي هو من أعرق أحياء مدينة نيالا.

* الوادي حي قديم وجميل ويعتبر من الأحياء التي لها شنة ورنة في نيالا.

* زي (حي العرب) في بورتسودان.

* الواضح إنو المريخ عندو مشكلة مع (الحي).

* (حي) العرب شال منهم نقطة و(حي الوادي) شال منهم ثلاث نقاط.

* وأي (حي) يقابل المريخ ح يشيل منو نقطة.

* فرق الأحياء متخصصة في المريخ.

* ديل حالتهم ناس (الأحياء)، لسه منتظرنكم ناس (الكيمياء) و(الفيزياء).

* ح تشوفوا شعاع السنة دي.

* البشير وسقط.

* جمال الوالي واغترب.

* مجند النيل وانطرد.

* وأتير توماس ضرب .

* كل الفرق الحكومية ح تعاني.

* أي فريق كان مدعوم من الحكومة الساقطة ح يعاني السنة دي.

* الفطام حار.

* والمريخ الذي رضع من ثدي الإنقاذ يعيش الآن حالة من البؤس.

* البؤس يظهر في جهازهم الفني.

* جابوا ليهم مدرب من الجزائر (شنبو) أكتر من (نجليتهم).

* شنب مدربكم ده أكتر من نجيلة إستادكم.

* تشوف شنب المدرب وشكل النجيلة تستغرب.

* أول مرة في حياتي أشوف لي مدرب شنبو أكتر من نجيلة إستاد الفريق البيدربو.

* المدرب ده أنا من شفت شنبو ده عرفتو بلحكم أمات طه.

* أنتو قايلين التدريب بالشنب ولا شنو؟

* زولكم ده مهتم بشنبو أكتر من الكورة.

* لعب النعسان في الدفاع.

* عليك الله في مدرب عاقل بخلي ليهو (نعسان) ورا؟

* النعسان ده تلعبو قدام عشان لو نام ما تحصل مشكلة.

* قبل كده النعسان لعب ورا في ديربي أبوظبي وجاب قون في المريخ.

* بالمنطق كده كيف تخلي النعسان ورا؟

* أنت ما عارف النوم موت؟

* غايتو المدرب الجزائري ده الله أعلم يكون مدرب كرة قدم.

* أسألوا منو يمكن يكون مدرب تنس طاولة.

* أو مدرب سلة.

* والله تقابلونا بزولكم ده نعمل فيكم العملوا الوحدات الأردني.

* طيران عربي، طيران أفريقي ونزيف محلي.

* سنة كبيسة عليكم.

* أتير توماس لعب في الهلال قبل عشر سنوات.

* ومشى من الهلال وحام ولفة وجا تاني زار شبكة المريخ.

* أتير أنا.

* أتير غزال فوق القويز وكلام غزل معسول لذيذ.

* وغايتو السنة دي بالذات يا متنا من الضحك ويا كمان الضحك كتلنا.

* المهم.

* مهمة الهلال اليوم لن تكون سهلة أمام الأهلي شندي.

* وصعوبة المباراة تكمن في موقف الهلال الأخير.

* تعرَّض الهلال لهزة عنيفة علي مستوى النتائج المحلية بعد أن خطى خطوات مميزة أفريقياً.

* خسارتان وتعادل، ثلاث عثرات على التوالي.

* نتائج مخيِّبة تجعل الفريق اليوم يدخل بخيار واحد فقط هو الفوز.

* ولا شيء خلاف الفوز.

* مطلوب من الهلال أن يعود لسكة الانتصارات والعروض القوية.

* لن نقبل عثرة جديدة.

* نحترم أهلي شندي ونحترم الدوافع التي يلعب بها ضد الهلال.

* أهلي شندي عندما يلعب أمام الهلال يتحوَّل لفريق آخر.

* يقاتل ويلعب بقوة إضافية وفي البال حسابات أخرى.

* حسابات الأرباب والتحدي وغيرها من التفاصيل.

* ولهذا كله يجب أن يكون الهلال حاسماً وقوياً اليوم.

* نقترب من المجموعات رويداً رويداً ونحتاج للروح المعنوية والتماسك.

* نحتاج أن نكون أقوياء والقوة لا تأتي إلا بالوحدة واليد الواحدة.

* هيبة الهلال لابد أن تعود، لابد أن يرجف الخصم في حضرتنا.

* لا تكون هيناً حتى لا تتيح للخصم فرصة يستعرض فيها عضلاته.

* ما نبقي زي المريخ.

* المريخ عايش ظروف متأثر بسقوط الحكومة الداعمة له.

* نحن مالنا؟

* الحكومة لا دعمتنا ولا شيدت لينا إستاد ولا جابت لينا بص (خردة).

* نضرب بيد من حديد ونتحكر في الصدارة لانو ده الوضع الطبيعي.

* نحن الهلال.

* يعني نحن قدااااام.

* ونركب صافنات ونجيبه (دارفورية) وأصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية.

* و..و..

* وناس نيالا بتحبو وناس حي الوادي بخشو للزول في قلبو.