أول مرة في حياتي أشوف لي مدرب (شنبو) أكتر من النجيلة!!.. بقلم محمد الطيب الأمين

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* في مدينة نيالا هنالك حي اسمه (سكر شتت) .
* ربما يكون هذا الاسم قد تغيَّر الآن ولكنه من الأحياء القديمة بالمدينة .
* والأحياء في نيالا تحمل أسماء فيها كثير من اللطافة.
* أحياء لها خصوصية ورمزية عالية.
* يعرفها أهل جنوب دارفور جيداً.
* أحياء نيالا منها : (شم النسيم، سكر شتت، الجير، خرطوم بالليل، تكساس، كوريا، دوماية، سد العالي) وغيرها الكثير من الأحياء ذات الأسماء الجميلة.
* وحي الوادي هو من أعرق أحياء مدينة نيالا.
* الوادي حي قديم وجميل ويعتبر من الأحياء التي لها شنة ورنة في نيالا.
* زي (حي العرب) في بورتسودان.
* الواضح إنو المريخ عندو مشكلة مع (الحي).
* (حي) العرب شال منهم نقطة و(حي الوادي) شال منهم ثلاث نقاط.
* وأي (حي) يقابل المريخ ح يشيل منو نقطة.
* فرق الأحياء متخصصة في المريخ.
* ديل حالتهم ناس (الأحياء)، لسه منتظرنكم ناس (الكيمياء) و(الفيزياء).
* ح تشوفوا شعاع السنة دي.
* البشير وسقط.
* جمال الوالي واغترب.
* مجند النيل وانطرد.
* وأتير توماس ضرب .
* كل الفرق الحكومية ح تعاني.
* أي فريق كان مدعوم من الحكومة الساقطة ح يعاني السنة دي.
* الفطام حار.
* والمريخ الذي رضع من ثدي الإنقاذ يعيش الآن حالة من البؤس.
* البؤس يظهر في جهازهم الفني.
* جابوا ليهم مدرب من الجزائر (شنبو) أكتر من (نجليتهم).
* شنب مدربكم ده أكتر من نجيلة إستادكم.
* تشوف شنب المدرب وشكل النجيلة تستغرب.
* أول مرة في حياتي أشوف لي مدرب شنبو أكتر من نجيلة إستاد الفريق البيدربو.
* المدرب ده أنا من شفت شنبو ده عرفتو بلحكم أمات طه.
* أنتو قايلين التدريب بالشنب ولا شنو؟
* زولكم ده مهتم بشنبو أكتر من الكورة.
* لعب النعسان في الدفاع.
* عليك الله في مدرب عاقل بخلي ليهو (نعسان) ورا؟
* النعسان ده تلعبو قدام عشان لو نام ما تحصل مشكلة.
* قبل كده النعسان لعب ورا في ديربي أبوظبي وجاب قون في المريخ.
* بالمنطق كده كيف تخلي النعسان ورا؟
* أنت ما عارف النوم موت؟
* غايتو المدرب الجزائري ده الله أعلم يكون مدرب كرة قدم.
* أسألوا منو يمكن يكون مدرب تنس طاولة.
* أو مدرب سلة.
* والله تقابلونا بزولكم ده نعمل فيكم العملوا الوحدات الأردني.
* طيران عربي، طيران أفريقي ونزيف محلي.
* سنة كبيسة عليكم.
* أتير توماس لعب في الهلال قبل عشر سنوات.
* ومشى من الهلال وحام ولفة وجا تاني زار شبكة المريخ.
* أتير أنا.
* أتير غزال فوق القويز وكلام غزل معسول لذيذ.
* وغايتو السنة دي بالذات يا متنا من الضحك ويا كمان الضحك كتلنا.
* المهم.
* مهمة الهلال اليوم لن تكون سهلة أمام الأهلي شندي.
* وصعوبة المباراة تكمن في موقف الهلال الأخير.
* تعرَّض الهلال لهزة عنيفة علي مستوى النتائج المحلية بعد أن خطى خطوات مميزة أفريقياً.
* خسارتان وتعادل، ثلاث عثرات على التوالي.
* نتائج مخيِّبة تجعل الفريق اليوم يدخل بخيار واحد فقط هو الفوز.
* ولا شيء خلاف الفوز.
* مطلوب من الهلال أن يعود لسكة الانتصارات والعروض القوية.
* لن نقبل عثرة جديدة.
* نحترم أهلي شندي ونحترم الدوافع التي يلعب بها ضد الهلال.
* أهلي شندي عندما يلعب أمام الهلال يتحوَّل لفريق آخر.
* يقاتل ويلعب بقوة إضافية وفي البال حسابات أخرى.
* حسابات الأرباب والتحدي وغيرها من التفاصيل.
* ولهذا كله يجب أن يكون الهلال حاسماً وقوياً اليوم.
* نقترب من المجموعات رويداً رويداً ونحتاج للروح المعنوية والتماسك.
* نحتاج أن نكون أقوياء والقوة لا تأتي إلا بالوحدة واليد الواحدة.
* هيبة الهلال لابد أن تعود، لابد أن يرجف الخصم في حضرتنا.
* لا تكون هيناً حتى لا تتيح للخصم فرصة يستعرض فيها عضلاته.
* ما نبقي زي المريخ.
* المريخ عايش ظروف متأثر بسقوط الحكومة الداعمة له.
* نحن مالنا؟
* الحكومة لا دعمتنا ولا شيدت لينا إستاد ولا جابت لينا بص (خردة).
* نضرب بيد من حديد ونتحكر في الصدارة لانو ده الوضع الطبيعي.
* نحن الهلال.
* يعني نحن قدااااام.
* ونركب صافنات ونجيبه (دارفورية) وأصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية.
* و..و..
* وناس نيالا بتحبو وناس حي الوادي بخشو للزول في قلبو.
كانت هذه تفاصيل خبر أول مرة في حياتي أشوف لي مدرب (شنبو) أكتر من النجيلة!!.. بقلم محمد الطيب الأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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