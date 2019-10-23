المحكمة العليا تلغي قرار فصل “1.471” موظفاً في سودانير

ألغت المحكمة العليا طعن مجلس الوزراء في القرار رقم (33) الذي صدر بتوصية من وزير النقل السابق، مكاوي محمد عوض، بإلغاء جميع وظائف العاملين بالخطوط الجوية السودانية (1471 مستخدماً). وأكد المفصولون بحسب (اليوم التالي) ترقب المحكمة الإدارية التي سوف تنعقد جلستها يوم (29) أكتوبر، وتوقعوا إلغاء القرار (33)، ولفتوا إلى تنسيقهم مع وكيل وزارة البنية التحتية والنقل لتقديم رؤى مستقبلية متكاملة لتطوير وتنمية الخطوط الجوية السودانية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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