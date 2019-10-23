العمل بالتوقيت الشتوي يبدأ من أول نوفمبر

التاريخ: 23-أكتوبر-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن العمل بالتوقيت الشتوي سيبدأ اعتباراً من أول نوفمبر 2019، ويستمر حتى نهاية مارس 2020، لتكون بداية العمل في جميع أجهزة الدولة في تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً. Advertisements ويأتي ذلك وفقاً لساعات العمل المحددة لفئتي العاملين ثماني أو تسع ساعات. وأعطت الأمانة بحسب الشروق – حكومات الولايات الحق في تحديد ميقات بدء العمل حسب مواقيت شروق الشمس فيها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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