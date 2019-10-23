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العمل بالتوقيت الشتوي يبدأ من أول نوفمبر

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 23-أكتوبر-2019

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العمل بالتوقيت الشتوي يبدأ من أول نوفمبر

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن العمل بالتوقيت الشتوي سيبدأ اعتباراً من أول نوفمبر 2019، ويستمر حتى نهاية مارس 2020، لتكون بداية العمل في جميع أجهزة الدولة في تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً.

 

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ويأتي ذلك وفقاً لساعات العمل المحددة لفئتي العاملين ثماني أو تسع ساعات.

 

وأعطت الأمانة بحسب الشروق – حكومات الولايات الحق في تحديد ميقات بدء العمل حسب مواقيت شروق الشمس فيها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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