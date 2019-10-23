شرطة القضارف تستعيد مسروقات من مشروع سدي عطبرة وستيت

استعادت شرطة المباحث في ولاية القضارف كميات كبيرة من الأجهزة والمعدات والمنقولات التي تقدر قيمتها بمليار جنيه تمت سرقتها من الشركات العاملة في مشروع سدي أعالي عطبرة وستيت.

ووجه والي القضارف المكلف اللواء الركن نصر الدين عبدالقيوم، لدى وقوفه يوم الأربعاء على حجم المضبوطات بحضور لجنة أمن الولاية وممثلي وحدة تنفيذ السدود والشركات المنفذة للمشروع، بتشديد الضوابط والإجرءات التأمينية للقضاء على السرقات بموقع المشروع وبتوسعة التحريات للتوصل لجميع الجناة.

من جانبه، أوضح مدير شرطة الولاية اللواء شرطة عبدالله حسن عبدالله،بحسب (الشروق) أن المسروقات تم ضبطها في عدد من المنازل بمدينة القضارف، مشيراً إلى أن السرقات تمت في أزمان متفاوته.

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ودعا مكونات المجتمع للمشاركة في تحقيق الأمن وفقاً للشعار المرفوع: “الأمن مسؤولية الجميع”.

ونادى بتأمين موسم الحصاد ومنع التهريب والجرائم العابرة للحدود.

وفي ذات السياق، وقف والي القضارف المكلف على إنجاز شرطة مكافحة المخدرات، التي تمكنت من ضبط عربة بوكس محملة بأربعة جوالات من مخدر الشاشمندي بمنطقة الحمرا بمحطة القلابات الشرقية قادمة من الجارة إثيوبيا في طريقها للخرطوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)