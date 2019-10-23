البدوي: رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب مسألة وقت

قال وزير المالية إبراهيم البدوي، إنه يعتقد أنها مسألة وقت فقط قبل أن يتم رفع اسم البلاد من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، معتبراً أن الإدراج بالقائمة شل قدرة الحكومة للوصول للتمويل من صندوق النقد والبنك الدوليين.

وأوضح الوزير خلال لقاء استضافته مؤسسة المجلس الأطلسي البحثية، أن الحكومة تعمل على معالجة المخاوف الأمنية وتتخذ خطوات لتعزيز الإيرادات المحلية.

وأكد أنه متحمس تماماً بعد المناقشات التي أجراها مع المسؤولين والنواب الأميركيين بشأن رفع السودان من القائمة.

وتابع الوزير “أشعر أن الأمور تتحرك لا أستطيع أن أحدد تاريخاً محدداً لكنني أشعر بثقة تامة في أنها مسألة وقت فقط”.

ووضع البدوي تفاصيل خطط لإعادة هيكلة موازنة السودان ومواجهة التضخم، لكنها تبقي على دعم الخبز والوقود حتى يونيو 2020.

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وقال البدوي بحسب (الشرق) إن الهدف هو استبدال ذلك الدعم بتحويلات نقدية مباشرة لأولئك الأكثر احتياجاً.

وقال إن الحكومة ستدعو أيضاً السودانيين في الخارج الذين يصل عددهم إلى خمسة ملايين، إلى تكوين ودائع ودعم احتياطيات البنك المركزي، وهو مسعى يقول إنه قد يولد 500 مليون دولار، وفي المستقبل قد يصدر السودان سندات استثمار خاصة للسودانيين في الخارج.

وأوضح البدوي أن ديون السودان تبلغ حوالى 62 مليار دولار، لكن الحكومة الجديدة طلبت من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي المساعدة للوصول إلى تقييم أكثر دقة.

وأشار إلى أن البلاد عليها متأخرات مستحقة بحوالى ثلاثة مليارات دولار لمؤسسات مالية دولية.

وقال إن الصين طالما كانت وستظل دائناً مهماً، لكن السودان حريص على “توسيع قاعدة شراكتنا، لاسيما مع الولايات المتحدة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)