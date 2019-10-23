اتفاق بين حكومة نهر النيل والمواطنين ينهي اعتصام أبو حمد

اتفق أهالي منطقة أبو حمد بولاية نهر النيل، وسُلطات الولاية على انهاء اعتصامهم الذي استمر ليومين.

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وقال المستشار القانوني لمحلية أبو حمد عبد الرافع الطيب، بحسب آخر لحظة – إن الأهالي بالمنطقة فضوا الاعتصام وسمحوا للسيارات بالمرور بعد الاتفاق مع الشركة المنفذة لكهرباء الضفة الشرقية، بعد أن قام الوالي بتسديد مبلغ (5) مليارات جنيه لها.

وأشار إلى أنها باشرت عملها فوراً، وأكد أن المحلية ستكون متابعة وحارسة للاتفاق المبرم بين الطرفين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)