وزير الصناعة يتنازل للدولة عن مخصصات بآلاف الدولارات

تنازل وزير الصناعة والتجارة ، مدني عباس مدني،القيادي بقوى الحرية والتغيير عن مخصصات تصل قيمتها إلى 18.350 دولار، وأدعها في الخزينة العامة للدولة.
واستحق مدني هذا المبلغ -بحسب وثيقة تحصلت عليها (أخبار الخليج 365) مقابل حضوره اجتماعات مجلس إدارة شركة سكر كنانة التي يترأس مجلس إدارتها.
وأرفق مدني، مع خطاب التنازل المعنون لوزير المالية، تفاصيل مشاركته في فعالية سكر كنانة.
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