بعد 30 عاما من المقاطعة البرلمان الألماني: رفع الحظر عن السودان خلال أسابيع قليلة

يتأهب البرلمان الألماني لرفع الحظر عن السودان خلال الأسابيع القليلة القادمة، بعد حظر استمر حوالي ثلاثين سنة علق فيها التعاون المشترك بصورة كاملة.

وقال النائب البرلماني كريستوف ماتشي خلال جلسة استماع مساء أمس أن البرلمان الألماني توصل لمسودة قرار طرحت للائتلاف الحكومي ونالت توافقا إيجابيا بموجبه يلغي القرار السابق للبرلمان الذي حظر بموجبه الحكومة الألمانية من تقديم أية مساعدة أو تعاون مع الحكومة السودانية ولا يزال القرار رغم مرور ثلاثة عقود ساريا.

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وقال النائب البرلماني أن ألمانيا لعبت دورا مهما خاصة بعد نجاح الثورة الشعبية في اقتلاع النظام السابق وكان وزير الخارجية أول مسؤول غربي رفيع المستوى يزور الخرطوم و نظمت ألمانيا حشدا دوليا أطلق عليه “أصدقاء السودان” من أجل دعم الشعب السوداني لتجاوز التحديات خاصة الاقتصادية وإنجاح الفترة الانتقالية.

وبحسب صحيفة التيار ، يشار أن البرلمان الألماني أصدر في 14 يونيو 1989 قرارا حظر بوجبه الحكومة الألمانية من التعاون مع الحكومة السودانية وترك الباب مفتوحا لتقديم المساعدات الإنسانية والدعم المباشر لمنظمات المجتمع المدني السودانية.

وفي حال موافقة البرلمان الألماني على إلغاء القانون فتطلق يد الحكومة الألمانية في التعاون الاقتصادي المباشر مع الحكومة الانتقالية في السودان.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)