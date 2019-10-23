الضغوط تحاصر الأزرق.. الهلال ونمور الشمال في معركة تكسير العظام بالجوهرة الليلة

يستقبل الهلال على ملعبه مساء اليوم الأهلي شندي لحساب الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز في مباراة عصيبة على الفريقين معاً، مهمة الأزرق تبدو صعبة للغاية في ظل الضغوط التي تحاصر الفريق بعد التعثر في ثلاث مباريات توالياً ليحتل الفريق المركز العاشر برصيد (7) نقاط فقط وهو ما لم يحدث للفريق منذ النسخة الأولى للمسابقة.

الأزرق فرط في مباريات لم تكن عصية عليه ليتراجع في الترتيب كثيراً ويكون مطالباً بالفوز في بقية مبارياته في النصف الأول ليتجنب مراكز الوسط وما تزال أمام الفريق مباريات صعبة إمكانية تعثره تبقى قائمة.

واختتم الفريق تحضيراته للمباراة بمران ختامي شدد خلاله الجهاز الفني على مضاعفة المجهود واستعادة التوازن والعودة للانتصارات.

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وسيدفع الجنرال بالتشكيلة المثالية في وجود الدوليين بعد انتظامهم في التدريبات وتتكون التشكيلة من جمال سالم ، عبد اللطيف بوي، محمد المعتصم ،سمؤال ميرغني، فارس عبد الله ، نصر الدين الشغيل، أبوعاقلة عبد الله، بشة الصغير، موفق صديق، وليد الشعلة.

الطرف الثاني في اللقاء الأهلي شندي الذي يحتل الصدارة برصيد (10) نقاط سيكون مطالبا بتحقيق نتيجة جيدة تضمن له صدارته ويعاني الفريق غيابات بالجملة بسبب الإصابات والإيقاف غير أن الجهاز الفني أعد البديل.

أهلي شندي يشكو من الغيابات قبل مواجهة الهلال

شكى صبري عبد الله مساعد مدرب أهلي شندي من الغيابات في صفوف فريقه قبل مواجهة الهلال مساء اليوم مبيناً أن هناك سبعة لاعبين لن يكونوا متواجدين مع الفريق في المباراة بسبب الإصابة، لكن صبري عاد وبحسب صحيفة اليوم التالي قال إن البدلاء موجودين ويستطيعون القيام بالمهمة على أكمل وجه بتقديم مباراة كبيرة أمام الأزرق تؤهلهم للحصول على نتيجة إيجابية من المواجهة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)