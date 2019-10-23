مطربة شهيرة تغادر قروب “واتساب” غاضبة!!

غادرت مطربة شهيرة غاضبة إحدى قروبات “واتساب” بسبب إطلاق لقب (خالة) عليها من بعض أفراد القروب.

وتعود التفاصيل إلى أن المطربة كانت متواجدة في قروب يضم مجموعة مختصرة من الفنانين والشاعرات تم طرح موضوع للنقاش بين الفنانات والشاعرات وعدم تقييمهن مادياً فتطور النقاش لتقوم إحدى الشاعرات أثناء النقاش بإطلاق كلمة (يا خالة) على الفنانة الشهيرة، فما كان منها إلا وأن ثارت وغضبت ثم أطلقت بعض العبارات النابية للشاعرات، وحذرتها بأن لا تطلق عليها كلمة (يا خالة) مرة أخرى، الأمر الذي جعل الشاعرة توضح لها أن لقب خالة فيه كثير من الاحترام، إلا أن الفنانة رفضت وبشدة، ثم غادرت القروب وسط دهشة الجميع، ولم يجدِ تدخل البعض لحل الخلاف، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)