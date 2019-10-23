واشنطن تعرض سفينة كورية شمالية للبيع بالمزاد

منحت محكمة في نيويورك رسميا الحكومة الأمريكية، الثلاثاء، ملكية سفينة شحن كورية شمالية تمت مصادرتها لانتهاكها العقوبات الدوليّة، ومن المقرر عرضها للبيع في مزاد علني.
وتم احتجاز سفينة الشحن الكورية الشمالية "وايز أونست" بتهمة انتهاك العقوبات الدولية لنقلها كميات من الفحم بقيمة 3 ملايين دولار بينما كانت في المياه الاقليمية لاندونيسيا العام الماضي قبل أن يتم تسليمها للسلطات الأمريكية.
وقررت المحكمة في جنوب نيويورك تسليم السفينة إلى واشنطن وطالبت وزارة الخزانة "بالتخلص منها" بحسب القرار الذي نشرته وزارة العدل.
وبدأت إجراءات بيع السفينة، حسب قوات خفر السواحل الأمريكيين الذين أعلنوا في وقت سابق هذا الشهر وضع السفينة في مزاد علنيّ.
وقامت قاطرة سفن بسحبها من باجو باجو في ساموا الأمريكية، حيث كانت محتجزة دون أن تكشف عن هوية المشتري أو الثمن.
من جهته، اعتبر نائب المدعي العام لشؤون الأمن القومي جون ديميرز إنّ "قرار المصادرة ينهي مسيرة وايز أونست كأهم سفن كوريا الشمالية انتهاكا للعقوبات".
واحتجت بيونج يانج على مصادرة السفينة وحذّرت من "عواقب وخيمة" في حال عدم استردادها.
وتخضع كوريا الشمالية لسلسلة عقوبات صادرة من مجلس الأمن الدولي لإرغامها على التخلي عن برامجها النووية والبالستية.
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