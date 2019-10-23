مصر ضمن أفضل 10 مدن حول العالم يجب زيارتها فى 2020

أعلنت شركة لونلي بلانيت Lonely Planet أكبر مرجع ودليل للسفر حول العالم عن أفضل 10 مدن ينصح بزيارتها في عام 2020.

وحلت أكبر حديقة للزهور في العالم في دبي، والأهرامات التاريخية في العاصمة المصرية القاهرة، وخط المترو الجوي في لاباز في بوليفيا، الأماكن السياحية الرائعة التي تنتظر زوارها في قائمة أفضل مدن العالم في عام 2020، بحسب موقع "بيزنيس إنسايدر" الأمريكي.

1-سالزبورج- النمسا

تعتبر مدينة سالزوبورج النمساوية من أشهر مدن العالم لأسباب عدة من أبرزها تصوير فيلم "صوت الموسيقى" في هذه المدينة الأوروبية الجميلة، بالإضافة إلى امتلاكها الكثير لتقدمه لزوار جدد، بداية من قصر هيلبرون للاستمتاع بزيارة المبنى التاريخي ذي الطراز الباروكي الرائع.

والانتقال لزيارة قلعة هوهن سالزبورج على قمة التل الصغير Festungsberg، ثم المرور على متحف سالزوبورج التاريخي، والتجول في أنحاء المدينة التي تحيط بها المناظر الطبيعية من كل مكان، حيث الموسيقى والتاريخ.

2-واشنطن العاصمة – الولايات المتحدة

بالإضافة إلى أهميتها السياسية، تملك العاصمة الأمريكية واشنطن بعض المعالم الأثرية والمتاحف والآثار ذات الأهمية التاريخية في التاريخ الأمريكي والتي تستحق الزيارة.

وفي حالة زيارة للمرة الأولى، يمكن المرور على المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي، المتحف الوطني للتاريخ الأمريكي الأفريقي، نصب واشنطن التذكاري، ومركز كينيدي والمحفوظات الوطنية.

كما تحتوي على عدد كبير من المطاعم والمقاهي والمعارض الفنية الرائعة، التي تضمن لزوارها، رحلة ممتعة.

3-القاهرة- أهرامات مصر

تشتهر العاصمة المصرية القاهرة المعروفة بأم الدنيا - أم العالم كما يسمونها المصريون، بتاريخها القديم والعريق، الذي ترجمه أهلها القدماء في مجموعة من المعالم السياحية الرائعة التي تستحق بالفعل الزيارة، بداية من أهرامات الجيزة، متحف الفن الإسلامي، المسجد الأزهر، المتحف القبطي وحتى خان الخليلي.

4-جالواي – أيرلندا

تقع جالواي على الساحل الغربي لأيرلندا، ويعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر، المدينة التي تشتهر اليوم بشوارعها الحجرية ومتاجرها الصغيرة ومقاهيها المشرقة ومحارها الشهير.

في جالواي يمكن زيارة العديد من المعالم والأماكن السياحية منها متحف المدينة، القوس الإسباني، سوق جالواي، وساحة آير التاريخية.

وحسب لونلي بلانيت، على الرغم من أن التاريخ غارق في المدينة، فإنها تعج بأجواء معاصرة، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى الطلاب الذين يشكلون حوالي خُمس سكانها، حتى أصبحت عاصمة أوروبية للثقافة لعام 2020.

5-بون – ألمانيا

تُعرف مدينة بون الألمانية بأنها مسقط رأس الملحن بيتهوفن، الذي يمكن زيارة مكان ميلاده بها.

وقال Lonely Planet إن 2020 سيكون عامًا كبيرًا لهذه المدينة، نتيجة توقع إقامة مجموعة كبيرة من الأحداث الخاصة مثل عيد ميلاد بيتهوفن الـ250.

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6-لاباز – بوليفيا

تمتلئ شوارع مدينة لاباز البوليفية بالسيارات والأشخاص والطرق والأسواق، ولكن الأهم Mi Teleferico، وهو نظام تلفريك يعمل بمثابة مترو أنفاق جوي في المدينة، والذي يأخذه السكان من المرتفعات إلى الوادي.

إلى جانب تجربة التلفريك، يمكن زيارة سوق las Brujas ومتحف الفن الوطني Museo Nacional del Arte وكاتدرائية سان فرانشيسكو Iglesia de San Francisco.

7-كوتشي – الهند

تقع كوتشي في جنوب غرب الهند، المدينة التي تعد مزيجًا من الثقافات، بها توجد المعابد والمساجد والمنازل الهولندية والقرى الإنجليزية.

تشمل المواقع الشهيرة التي يجب زيارتها في كوتشي معبد باراديسي ومتحف هيل بالاس الأثري.

تعد كوتشي مكانًا رائعًا للاستكشاف والاسترخاء في المقاهي المتنوعة والإقامة في بعض من أفضل البيوت والفنادق التراثية في الهند.

8-فانكوفر- كندا

تقع مدينة فانكوفر الكندية بين البحر والجبال، لذا أفضل طريقة لتجربة هذا الموقع الفريد هي السير على طول السور البحري بالمدينة.

في فانكوفر يمكن زيارة سوق جزيرة جرانفيل العام وحي جازتاون Gastown التاريخي.

وحسب لونلي بلانيت، تمتلئ فانكوفر بالأحياء القابلة للاستكشاف، والأطباق الشهية والأنشطة الثقافية والهواء الطلق المنعش.

9-دبي - الإمارات

غالبًا ما تتم مقارنة دبي مع لاس فيجاس، حيث يتم بناء كلتا المدينتين في وسط الصحراء، لكنها مختلفة عنها كثيرًا لاشتهارها بالهندسة المعمارية الرائعة بطريقة تبهر جميع زوارها.

على سبيل المثال، فهي موطن لأطول مبنى في العالم، برج خليفة، بالإضافة إلى إمكانية استكشاف Dubai Miracle Circle، التي تعد أكبر حديقة للزهور في العالم ومتحف الأوهام museum of Illusions ومنطقة المارينا وقرية الماركات العالمية The Outlet Village.

تتميز هذه المدينة الساحرة بأن كل شبر منها به كل ما تبحث عنه، إذ يصف لونلي بلانيت دبي بأنها "خيمياء مثيرة للتقاليد العميقة والرؤية المستقبلية الطموحة، مغلفة في روعة الصحراء المفعمة بالحيوية".

10-دنفر- كولورادو

تم تسمية دنفر الواقعة في ولاية كولورادو الأمريكية بالمدينة المرتفعة بميل "The Mile High City" لأنها تقع بالضبط على بعد ميل واحد فوق مستوى سطح البحر، ولكنها معروفة بالفعل بثقافتها وأنشطتها.

في وسط المدينة، يمكن العثور على Elitch Gardens، وهي متنزه يحتوي على كل من ركوب الخيل للكبار والصغار، كما يمكن الاستمتاع بزيارة متحف دنفر للفن المعاصر Museum of Contemporary Art Denver وحدائق دنفر النباتية Denver Botanic Gardens وسيتي بارك City Park وحديقة حيوان دنفر.