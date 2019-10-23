مؤتمر تجربة الديمقراطية فى السودان يواصل أعماله

واصل مؤتمر تجربة الديمقراطية فى السودان الدروس والعبر الذى ينظمه مركز دراسات وأبحاث الديمقراطية والمجال العام بالتعاون مع دائرة الابحاث الاقتصادية أعماله اليوم بقاعة المؤتمرات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

واستمع المؤتمر فى جلساته اليوم فى يومه الثانى إلى عدد من أوراق العمل التى شملت المؤسسة العسكرية والسياسية فى السودان 1956-1969 قدمها بروفيسور حاتم الصديق محمد أحمد وورقة تجربة البناء السياسى فى حكومة مايو العسكرية قدمها دكتور فتح الرحمن محمد الأمين العراقي وورقة عن ثقافة العنف فى أنظمة الحكم الافريقية وأثرها على الديمقراطية (دراسة مقارنة على دول وسط افريقيا 2000-2019قدمها دكتور أدم يوسف.

كما ناقش المؤتمر ورقة عن تجربة الديمقراطية فى السودان 1956-1958قراءة تحليلية قدمها بروفيسور قسم السيد حمزة أحمد، وورقة أسباب تعثر التجارب الديمقراطية في السودان العهد الديمقراطى الثانى (1956-1969)قدمتها دكتورة شيماء عبدالسميع عبدالله وعدد من الأوراق الاخرى المتخصصة.

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وأكد المشاركون ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة لمعرفة أسباب الفشل ومعالجتها ، مشددين على ضرورة معرفة لماذا تلجأ الأحزاب السياسية للجيش خاصة فى لحظة الفشل.

وأشاروا إلى توعية الناس بأن العنف والديمقراطية لايتماشيان وأنه يجب دعم ثقافة الحرية والسلام والقبول بالاختلاف.

ويواصل المؤتمر أعماله حتى يوم غد الخميس.