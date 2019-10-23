بيان عاجل من ترامب بشأن سوريا

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بيانًا عاجلًا بشأن الأحداث الأخيرة التي تشهدها سوريا من البيت الأبيض.
وقال ترامب في البيان، إن المنطقة الآمنة تم إنشاؤها والأكراد في أمان بعد إنتهاء المهام القتالية، معتبرًا أن المنطقة الآمنة قد أنشئت شمالي سوريا المعركة هناك انتهت.
وأشار ترامب، إلى أن هناك نجاحا كبيرا حصل على الحدود السورية التركية.
أمريكا تتخلى عن الأكراد
وكشف الكرملين، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تخلت عن الأكراد السوريين وتشجعهم على البقاء قرب الحدود والاشتباك مع الجيش التركي.
وقالت مصادر تركية، إن القوات الكردية السورية ستنسحب مبدئيا من 120 كلم على طول الحدود السورية مع تركيا.
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