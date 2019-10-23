كواليس عودة الرحلات البريطانية لشرم الشيخ مرة أخرى

كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانيةعن كواليس استئناف الرحلات لمنتجع شرم الشيخ مرة أخرى بعد تعليقها 4 سنوات.

وقالت الصحيفة إن مفاوضات استئناف رحلات الطيران استغرقت وقت طويل للغاية، وقال السفير المصري في لندن طارق عادل "لقد كان للحظر آثار سلبية للغاية".

وأوضحت أن الحظر بدأ في أوائل شهر نوفمبر من عام 2015، أي في بداية الموسم الشتوي، وكان من المتوقع أن يزور 500 ألف سائح بريطاني المنتجع.

وأشارت إلى أنه منذ الحظر وفقدت مصر ما يقرب من 2 مليون زائر بريطاني سنويًا، وتحول الآخرون لباقي منتجعات البحر الأحمر وعلى رأسها الغردقة.

وتابع السفير في تصريحات للصحيفة البريطانية "أنا شخصيًا أعرف الكثير من الشركات في شرم الشيخ التي توقفت عن العمل، ونحن نعمل على استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ منذ بدء الحظر في عام 2015."

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وأكدت الصحيفة أن مصر عانت لفترة طويلة من تعنت الحكومة، فعلى الرغم من قتل 30 سائح بريطاني في منتجع سوسه في تونس تم رفع تحذيرات الخارجية البريطانية بعد عامين فقط من الحادث، إلا أن الطيران لم يستأنف إلا بعد 7 أشهر أخرى، بينما استأنفت شركة توماس كوك رحلاتها في شهر فبراير من عام 2018.

وقال تيم جينز، العضو المنتدب السابق لشركة مونارك، شخصية بارزة في صناعة السفر، إن الوضع في مصر مختلف، فالرحلات الجوية قد تعود بسرعة أكبر إلى شرم الشيخ، وستكون فرصة رائعة لشركات الطيران.

وتابع "الشركات تتجهز الآن لحجز عطلات شرمن الشيخ في الموسم الشتوي وحتى منتصف شهر فبراير، وستكون هناك عروض ممتازة للأسر".

وأضاف "عشرات الآلاف من البريطانيون لم يتوقفوا عن زيارة شرم الشيخ، ولكن كانوا يلجأون لطرق أخرى مثل السفر من القاهرة أو عبر اسطنبول، لكنها كانت رحلات طويلة ومكلفة".