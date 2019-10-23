إغلاق معبر الوليد على الحدود السورية العراقية

أعلن المرصد السوري، اليوم الاربعاء، في نبأ عاجل عن إغلاق معبر الوليد وسيمالكا أمام النازحين على الحدود السورية العراقية.

وكان قد قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، في وقت سابق، إن نحو 500 من المشتبه بأنهم مسلحون فروا من الأسر في شمال شرق سوريا منذ بدء الهجوم التركي في المنطقة.

وذكر شويجو أنه يجري الآن بذل الجهود للقبض على الأسرى الذين فروا، واحتجزت القوات الكردية السورية الآلاف من مقاتلي تنظيم داعش في مراكز اعتقال بالمنطقة، وكانت هناك مخاوف من أن يتمكن المعتقلون من الفرار.

وتحدث شويجو إلى الصحفيين في سوتشي، بروسيا بعد أن توصل الرئيسان الروسي والتركي إلى اتفاق للسيطرة المشتركة على الحدود التركية السورية التي يبلغ طولها 440 كيلومترًا.