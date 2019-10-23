مشغلو الرحلات الروسية يطالبون الحكومة بالعودة سريعًا لشرم الشيخ

قالت مايا لوميدز، المدير التنفيذي لرابطة مشغلي الرحلات الروسية: إن حلم السياح الروس هو العودة لمنتجعات شرم الشيخ قريبًا، مثل البريطانيين"، وفقًا لما نقلته شبكة "إن سي إن".

وتابعت: "السياح الروس والبريطانيين كانوا قد اكتشفوا مكانًا بديلًا لشرم الشيخ وهي الغردقة، ولكن مع استئناف الرحلات الجوية البريطانية لشرم الشيخ لن يكون لها بديل".

وأضافت "نتساءل لما التعنت، فالمتطلبات البريطانية الأمنية كانت أكثر تشددًا من متطلباتنا، لذلك نعتقد أنه سيتم الإعلان عن موعد استئناف الرحلات الجوية الروسية لشرم الشيخ في القريب العاجل".

وقال يوري زينين، الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط في MGIMO والعلوم التاريخية، إنه لا يوجد سبب سياسي يمنع استئناف الرحلات لشرم الشيخ، فقد راقبت روسيا على مدار الأربع سنوات الماضية كيف عملت مصر عن كثب من روسيا من أجل الوفاء بالمتطلبات وتحسين إجراءاتها الخاصة لقمع التهديدات.

وأضاف: "احتمالات استئناف الرحلات الجوية مرتفعة للغاية المسألة مسألة وقت ليس إلا، وربما يصدر القرار في الأسابيع المقبلة"، وفقًا لما صرح به لموقع "بي إن بي".