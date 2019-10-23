المعارضة الإيرانية تكشف تفاصيل مؤتمر البرلمان الأوروبي بشأن طهران

كشفت منظمة مجاهدي خلق الايرانية، اليوم الأربعاء عن تفاصيل مؤتمر البرلمان الأوروبي اليوم حول معالجة الوضع في إيران والمسار الذي يجب أن تعتمدها الدول الأوروبية في هذا الصدد.
وأشارت المنظمة الايرانية التي تعارض نظام الملالي، أنه سيعقد مؤتمر بحضور شخصيات وبرلمانيين لمعالجة الوضع في إيران.
وفي التفاصيل، قالت المنظمة، سيتناول المؤتمر الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران، ومحنة السجناء السياسيين وسجناء الرأي، وأهمية الملاحقة القضائية في مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي وإنهاء الإفلات من العقاب الذي سمح بمواصلة هذه الجرائم في العقود الثلاثة الماضية.
كما سيتناول المؤتمر الأنشطة الخبيثة للنظام الإیرانی، وارهابها في الخارج، وتهريب الأسلحة والتدخل في المنطقة، خاصة وأن الشعوب في جميع أنحاء المنطقة من العراق إلى لبنان يعبرون عن احتجاجاتهم على تدخل إيران في بلادهم.
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