بايدن يتصدر المتنافسين الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة

أظهر استطلاع حديث استمرار تصدر جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق بعد الجولة الرابعة من المداولات التمهيدية بين المرشحين الديمقراطيين المتنافسين لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.

وأوضح الاستطلاع - الذي أجرته مؤسسة "إس إس آر إس" لاستطلاعات الرأي والبحوث الميدانية لصالح تلفزيون "سي إن إن " الأمريكي - أن بايدن حصل على 34% من نسبة المشاركين في الاستطلاع، بينما حصلت المرشحة إليزابيث وارين على 19% وجاء بيرني ساندرز في المركز الثالث بنسبة 16%.

وبين الاستطلاع بوضوح أن شعبية بايدن أكثر استقرارا من منافسيه من نفس حزبه الديمقراطي حيث كشف عن أن نحو 60% يؤكدون أنهم سيدعمونه في معركة ترشيح الحزب الديمقراطي لاختيار أحد المتنافسين بينما قال نحو 40% إنهم قد يغيرون رأيهم بشأن ذلك.

لكن الأمر جاء على العكس بالنسبة للمتنافسين الآخرين من الديمقراطيين حيث رأى 60% من مؤيديهم أنهم قد يغيرون رأيهم بشأن دعم أحدهم في مقابل 40% قالوا إنهم سيستمرون في تأييد مرشحهم.

وعلى الرغم من تشابه هذا الاستطلاع مع استطلاع سابق إلا أن بايدن ومنافسه بيرني ساندرز لايزالان يحققان أفضل نتائج بالنسبة لتأكيد مؤيديهم استعدادهم لترشيحهما رغم حصول إليزابيث وارين مؤخرا على الكثير من المؤيدين.