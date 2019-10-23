وزير الشئون الدينية والأوقاف يصل نيالا

وصل إلى مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور اليوم وزير الشئون الدينية والأوقاف الأستاذ نصر الدين مفرح احمد والوفد المرافق له. وكان في استقباله بمطار نيالا الدولي والى جنوب دارفور اللواء ركن هاشم خالد محمود، ووالي شمال دارفور مالك الطيب خوجلي، وأعضاء حكومة الولاية ولجنة أمن الولاية وقيادات قوى إعلان الحرية والتغيير بالولاية وقيادات وزارة الشئون الاجتماعية و إدارة الحج والعمرة بالولاية. ويخاطب الوزير نصر الدين مفرح احمد الملتقى التفاكري بقاعة مجلس الوزراء بامانة حكومة الولاية مع ولاة ولايات دارفور الخمس متناولا قضايا الدعوة والأوقاف بالولايات المعنية.

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