أفردت الصحف الفرنسية، الصادرة اليوم الأربعاء، مساحات واسعة للإشادة بمهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، بعدما سجل أول هاتريك في مسيرته بدوري الأبطال، ليساهم في فوز كاسح على كلوب بروج (5-0). وكتبت صحيفة "لو باريزيان": "مبابي يبهر أوروبا مجددا". كما وصفت صحيفة "ليكيب" مهاجم بي إس جي بـ"صاحب الجلالة". وفي الأعلى أبرزت "مواجهة الأضواء" لأولمبيك ليون مع مضيفه بنفيكا. Advertisements وتابعت: "ليل يستضيف فالنسيا في مباراة الفرصة الأخيرة". وقالت مجلة "فرانس فوتبول": "اقتحام مجنون لمبابي، وبي إس جي يبدع" في إشارة لمشاركة الدولي الفرنسي كبديل في الشوط الثاني. وفي سياق آخر، نشرت صحيفة "بروفانس" تقريرًا بعنوان: "كيف يهزم مارسيليا غريمه بي إس جي في الكلاسيكو؟"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحافة الفرنسية تُمجد مبابي بعد هاتريك دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.