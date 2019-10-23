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جدول مباريات برشلونة بعد تأجيل الكلاسيكو

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قرر الإتحاد الإسباني اليوم اختيار يوم 18 ديسمبر القادم ليكون موعدًا لكلاسيكو الأرض بين وبرشلونة بملعب كامب نو، وهو الذي كان مقررًا يوم 26 أكتوبر القادم وتأجل لأسباب أمنية.

وأدى ذلك التأجيل لازدحام جدول بالعديد من الصدامات القوية في فترة قصيرة على صعيد بطولة الدوري وبطولة .

وبذلك سيكون جدول برشلونة الجديد كالتالي:

يوم 11 نوفمبر ضد بروسيا دورتموند بملعب كامب نو

يوم 1 ديسمبر أمام أتليتيكو مدريد بملعب واندا ميتروبلويتانو

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يوم 8 ديسمبر أمام مايوركا بملعب كامب نو

يوم 11 ديسمبر أمام إنتر ميلان بملعب سان سيرو

يوم 15 ديسمبر أمام ريال سوسيداد بملعب أنويتا

يوم 18 ديسمبر أمام ريال مدريد بملعب كامب نو

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