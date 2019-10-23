نجم الريال: لا نلعب من أجل زيدان

تحدث نجم وسط ​فريق ريال مدريد الاسباني​، الدولي الألماني ​توني كروس​ عقب انتصار فريقه بنتيجة هدف نظيف أمام فريق غلطة سراي في ​دوري ابطال اوروبا​.

وقال كروس: "لا نلعب فقط من أجل ​زيدان​، نحن فريق هنا جميعًا نفوز ونخسر معًا، لاعبين ومدرب، نحن نعلم أننا يجب أن نتطور، بالنسبة لي تحسننا بالفعل في المباراة الاخيرة، وإذا كنا سجلنا هدفين آخرين في الشوط الثاني كان كل شيء سيكون أفضل، في النهاية نحن لسنا بالسوء الذي تراه".

واضاف كروس: "أنا في حالة جيدة بدنيًا، الأمور تسير على ما يرام في الوقت الحالي. كان العام الماضي أسوأ قليلًا، الآن أشعر أنني بحالة جيدة وأريد أن أستمر هكذا".