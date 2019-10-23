وفد الحكومة يعود إلى البلاد بعد جولة مفاوضات "ناجحة"

وصف عضو مجلس السيادة الانتقالي، محمد حسن التعايشى، جولة المفاوضات التي جرت مع الحركات المسلحة بجنوب السودان بالناجحة، وارجع ذلك على جدية جميع الأطراف وقدرة الوساطة في إدارة العملية التفاوضية.

وقال التعايشي في تصريحات صحافية بمطار الخرطوم، عقب عودة وفد الحكومة المفاوض من جوبا اليوم "الأربعاء"، أن الاتفاق السياسي الذي أبرمته الحكومة مع (الجبهة الثورية) يحدد أجندة وخارطة الطريق التي تحكم المفاوضات بين الطرفين بعد العودة غلى طاولة المفاوضات الشهر المقبل.

وأعتبر توقيع إعلان وقف العدائيات مع فصائل الجبهة الثورية اختراقا جوهريا يعمل على تهئية المناخ للمفاوضات، ويسهل انسياب المساعدات الإنسانية الى المناطق المتأثرة بالحرب.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة المفاوض، إلى أن الحركة الشعبية شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، دفعت بمشروع مبادئ يحدد سقف وإطار الاتفاق المتوقع، وتابع: " أن النقاشات التي دارت مع وفد الحركة عززت الثقة والإرادة المشتركة نحو السلام.

وقال التعايشي أن الحركة سلمت ردها أمس "الثلاثاء" على الورقة التى قدمها وفد الحكومة المفاوض بشأن خارطة الطريق التي تحكم سير المفاوضات ومنهجيتها فى الجولات المقبلة.

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وأكد أن منبر جوبا لمحادثات السلام السودانية يحتاج إلى تفويض، منوها إلى تزامن المفاوضات مع زيارة لوفد مجلس الأمن الدولي ومجلس الأمن والسلم الإفريقي إلى جوبا ساهم فى حصد منبر جوبا اعترافا واسعا.

وأوضح التعايشى أن الوفد الحكومي المفاوض سيجرى مشاورات داخلية واسعة مع كل الشركاء الوطنين بشأن السلام قبل الجولة المقبلة.

وعلقت الوساطة الجنوب سودانية أمس جولة المفاوضات إلى 21 من نوفمبر المقبل.

ووقعت الحكومة الانتقالية منتصف الأسبوع الجاري على إعلان مبادئ وخارطة طريق مع الحركات المسلحة المنضوية في تحالف الجبهة الثورية والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.

وضم وفد الحكومة أعضاء مجلس السيادة الانتقالي، الفريق الركن شمس الدين كباشى، محمد حسن التعايش، ووزير الحكم الاتحادي، يوسف الضي ورئيس مفوضية السلام، سليمان محمد الدبيلو، ومدير الاستخبارات العسكرية الفريق الركن جمال عبد المجيد.