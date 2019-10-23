مشاركة السودان بالقمة الروسية الإفريقية "آفاق جديدة"

تعد قمة “روسيا – إفريقيا” التي تعقد في سوشي الروسية على مدار يومي 23 – 24 أكتوبر الجاري، الأولى من نوعها من حيث مستوى الحدث في العلاقات الروسية الإفريقية حيث اكد اكثر من 35 رئيسًا إفريقيًا مشاركته في فعاليات القمة، إضافة إلى عدد من رؤساء كبرى التجمُعات والمنظمات الإقليمية والدولية.

ويشارك السودان بوفد رفيع المستوى برئاسة الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الذى وصل امس الثلاثاء الى مدينة سوتشي الروسية للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية بدعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن. ويجري خلالها البرهان لقاءً مع الرئيس بوتن ويبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

ويرافق البرهان خلال الزيارة الفريق أول ركن جمال الدين عمر وزير الدفاع والأستاذة اسماء محمد عبدالله وزيرة الخارجية والفريق ركن محمد علي ابراهيم الأمين العام لرئاسة الجمهورية.

وشارك السودان في الجلسات الفنية التي تشهدها القمة لمناقشة موضوعات المناطق الصناعية الروسية والفرص المتاحة لتنمية الصادرات الروسية عالية التقنية الى افريقيا، التعاون بين البنوك الافريقية والروسية لإنشاء مشروعات مشتركة في إفريقيا، العلاقات الافريقية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مشاريع النفط والغاز والطاقة في إفريقيا، آفاق التعاون المشترك في مجال البنية التحتية لقطاع النقل في القارة الإفريقية، التكنولوجيا النووية المطلوبة لتنمية إفريقيا، مشاكل وآفاق الأعمال في إفريقيا، والتقنيات الرقمية.

تناقش قمة "روسيا- إفريقيا" قضايا مهمة، من بينها سبل تعزيز التعاون السياسى والاقتصادى والثقافى والإنسانى بين الجانبين، مع التأكيد على إيجاد الطرق لتطوير التعاون الروسى- الإفريقى بطريقة منهجية، فضلا عن تبادل الآراء بشكل متعمق حول تطوير الإجراءات المنسقة لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود وغيرها من التحديات والتهديدات للأمن الإقليمى والعالمى.

وجهت روسيا الاتحادية دعوات لأكثر من 50 من رؤساء الدول الإفريقية، لحضور القمة المذكورة وكذا الشركات ومنظمات الأعمال والبنوك والمؤسسات المالية الإفريقية والروسية وينظم القمة مؤسسة Roscongress بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والخارجية الروسيتين، ومركز التصدير الروسي وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي African Export-Import Bank.

وستتضمن الفعاليات عقد منتدى أعمال وقمة لرؤساء الدول الإفريقية، ولقاء للمساهمين في بنك التصدير والاستيراد الإفريقي بمشاركة الوزراء المعنيين.

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وتسعى روسيا الاتحادية من وراء عقد القمة والمنتدى إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الدول الإفريقية من خلال تسهيل نفاذ المنتجات الروسية إلى الأسواق الإفريقية.

وكذا استغلال الموارد الطبيعية المتاحة في هذه الدول خاصة في مجالات التعدين، البترول والغاز والمنتجات الزراعية.

وتركز القمة على تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والفني والثقافي بين روسيا والقارة الإفريقية، وذلك من خلال زيادة حجم التجارة البينية بين روسيا الاتحادية والدول الأفريقية، التعاون في مجالات الطاقة والصناعات النفطية.

ومن المقرر أن توقع روسيا عقودا مع عدد من الدول الإفريقية وبعض الشركات الروسية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية كما سيتم بحث زيادة الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية الروسية في القارة الإفريقية لعدد من الشركات الروسية،.

ومن المنتظر أن تخرج القمة بقرار روسي بزيادة عدد سفاراتها ومكاتبها التجارية في دول القارة الإفريقية.

ويرى الخبراء أن روسيا من المؤكد سوف تستفيد فى هذا الصدد من عضويتها فى تجمع البريكس "البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا"، خصوصًا بنك البريكس للتنمية الذى يقدم التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات فى الدول الإفريقية، والتأكيد على دعم الدول الإفريقية نحو تحقيق أجندة التنمية المستدامة للعام2068م.