صعود طفيف لبورصة البحرين خلال تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات بورصة البحرين خلال مستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بدعم من الصعود الواضح لسهمي زين البحرين والبحرين الوطني. وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالية بنسبة بلغت نحو 0.04%، رابحا نحو 6. 0 نقطة، ليسجل مستوى بلغ نحو 1525.90 نقطة. وجرت تداولات بمستهل التعاملات، بحجم تداول سجل 1.8 مليون سهم، بقيمة بلغ قدرها 333.13 ألف دينار. ومن الأسهم الأكثر صعودا بسوق البحرين المالية بالمستهل، سهم زين البحرين الذي صعد بنسبة 0.98%، وسهم البحرين الوطني الذي ارتفع بنسبة 0.57%. فيما تراجع سهم جي إف إتش المالية وعقارات السيف بنحو 0.84 بالمائة، و0.99 بالمائة على التوالي.

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