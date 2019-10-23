مورينيو يدخل دائرة ترشيحات تدريب دورتموند

تعددت اهتمامات صحف ألمانيا، الصادرة اليوم الأربعاء، والتي جاء على رأسها دخول جوزيه مورينيو دائرة الترشيحات، لتولي تدريب بوروسيا دورتموند.

وجاءت صحيفة "شبورت بيلد" بعنوان: "هذا كل شيء بشأن مورينيو ورانجنيك".. وأفادت بدخول مورينيو ضمن اهتمامات بوروسيا دورتموند، لخلافة السويسري لوسيان فافر، ما لم تمض النتائج على نحو جيد خلال الفترة المقبلة.. أما رالف رانجنيك مدرب لايبزيج السابق، فبات مرشحًا هو الآخر لخلافة الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني لبايرن ميونخ، ما لم يتمكن الأخير من قيادة الفريق للنجاحات المرجوة هذا الموسم.

وأشارت صحيفة "WAZ" إلى فشل ماركو رويس قائد دورتموند، في اللحاق بمباراة فريقه ضد إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الأربعاء، في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، لمعاناته من الأنفلونزا.

وخرجت صحيفة "Abendzeitung" بعنوان "يمكنك التعويل على ليفاندوفسكي".. وذلك عقب تسجيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ثنائية لبايرن، ساعدته على تخطي عقبة أولمبياكوس اليوناني، بالفوز عليه في عقر داره (3-2)، أمس الثلاثاء، في دوري الأبطال.

كما اهتمت صحيفة "بيلد" بانتصار الفريق البافاري، الذي حقق العلامة الكاملة بوصوله للنقطة التاسعة، مواصلا تربعه على عرش المجموعة الثانية.