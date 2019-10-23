روسيا تسقط 20 مليار دولار ديون على إفريقيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على هامش كلمته، في الجلسة العامة للقمة الروسية - الإفريقية، أن وافق على إسقاط 20 مليار دولار ديون على الدول الإفريقية.

وأشار إلى أن إسقاط الديون هى خطوة لتخفيف أعباء الديون عن كاهل الدول الإفريقية.