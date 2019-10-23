(عوضية عذاب) تنضم لحفلات البروف!

أطلقت شركة البروف أمس بوستراً ترويجياً لحفل يقام في السابع والعشرين من الشهر الجاري بفندق القراند، تقوم بإحيائها الفنانة عوضية حسين الشهيرة بـ(عذاب). هذا وقد وجد البوستر ترويجاً واسعاً في عدد من قروبات “فيسبوك”، بينما أعلن عدد كبير من محبي الغناء الشعبي عن استعدادهم وجاهزيتهم لحضور الحفل، هذا ويعتبر الحفل الأول الذي يجمع الشركة بالفنانة، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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