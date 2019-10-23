سخرية واسعة من مونيكا بسبب “فستانها”

سخر عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً الفتيات من الفنانة مونيكا روبرت بسبب ظهورها كـ(موديل) في عدد من الصور وهي تقوم بعرض فستان “أسود”.

وجاءت السخرية من مونيكا بسبب (ضيق) الفستان عليها، الشئ الذي أدى إلى ظهوره بشكل مزرٍ بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)